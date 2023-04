Man gewond bij steekpartij in Elsene

In de Brusselse gemeente Elsene is woensdagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht maar verkeerde niet in levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket vrijdag.

De steekpartij vond woensdagavond omstreeks 22.20 uur plaats, ter hoogte van een tankstation aan het Flageyplein.

“De politie Brussel Hoofdstad/Elsene werd er opgeroepen voor een man die gewond was geraakt tijdens een vechtpartij”, zegt parketwoordvoerder Stefan Vandevelde. “Bij aankomst troffen de politiediensten een man aan die gewond was aan de rechtervoorarm. Het 37-jarige slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Het onderzoek is lopende om de juiste omstandigheden van het voorval te achterhalen.”