Gewapende bende doodt bijna 50 mensen bij aanval in noordoosten van Nigeria

De aanval vond woensdag plaats in Umogidi, in de deelstaat Benue. Er werden al minstens 46 lijken aangetroffen, maar er zijn nog veel vermisten en gewonden, waardoor het dodental mogelijk nog zal oplopen.

In de regio is het al langer onrustig, aangezien nomadische herders en gevestigde boeren er vechten om de controle over land. De problematiek is de voorbije maanden geëscaleerd tot grootschalige criminaliteit, waarbij gewapende bendes dorpelingen gijzelen of ontvoeren en daarvoor losgeld vragen.

Het geweld op het platteland is een van de uitdagingen waarmee de verkozen president Bola Tinubu, die vorige maand de verkiezingen won, zal worden geconfronteerd. Daarboven wordt zijn land ook geteisterd door een jihadistische opstand in het noordoosten en door onrust onder afscheidingsbewegingen in het zuidoosten.