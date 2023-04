Zulte Waregem trekt ondanks tien duels zonder zege met ambities naar Charleroi: “We achten ons zeker niet kansloos”

“Sissako is fit, net als Tambedou”, bracht Frederik D’Hollander meteen goed nieuws uit de kleedkamer. Al was er ook minder fijn nieuws te melden: “Ciranni is wel nog onzeker, dat zullen we nog moeten afwachten. Palumets viel dan weer uit op training en is wellicht een poosje uit met een voetblessure. Wellicht gaat het om een breukje. Dat is inderdaad wel zuur. Gano is anderzijds wel genezen en trainde deze week gewoon mee.”

Toch ziet D’Hollander geen redenen om ongerust te zijn: “We hebben een ruime selectie en zullen zelfs keuzes moeten maken. Derijck is inderdaad geschorst maar ik ga niet antwoorden op jouw vraag: we zullen nog wel wie hem vervangt. Deze week hebben we alle mogelijke opstellingen en formaties opgelijst en deze week hebben we die ook uitgetest op training. Met Charleroi treffen we een sterk blok dat onder Mazzu heel snel uitbreekt: ze hebben enorm veel snelheid, vooral op de wing backs.”

“Er liggen echter ook wel mogelijkheden voor ons, dat hebben we ook al aangegeven”, toont de coach van Zulte Waregem zich strijdbaar. “We achten ons zeker niet kansloos. Niet elke tegenstander noemt Real Madrid. Vanochtend toonden we de spelers bijvoorbeeld beelden van Charleroi in balverlies, gisteren gaven we een analyse van hen in balbezit. Ik bekijk graag ook hoe zij een doelpunt vieren: de hele bank viert mee. De ganse ploeg straalt een winnaarsmentaliteit uit. Ze wonnen niet toevallig vijf van hun laatste zes wedstrijden. Ze hebben ook het geluk van een ploeg-in-vorm.”

Toch lag er D’Hollander nog iets op de maag: “Ik verlang toch ook wel naar het resultaat van de uitspraak in de zaak tussen Charleroi en KV Mechelen: dat wordt ook voor ons zeer belangrijk. Als ze die match mogen herspelen, doen ze weer helemaal mee voor Play-Off 2. Ik vind het wel jammer dat er nu nog altijd geen duidelijkheid is. Het is evenwel zaak dat we op onszelf focussen.”

“Het was pijnlijk vorige week want we hielden tegen Antwerp 85 minuten de nul. Enkel in balbezit hadden we meer kunnen doen. Antwerp heeft dit seizoen weliswaar nog maar 25 doelpunten geslikt, dat is geen toeval. Charleroi had op Antwerp ook maar één kans maar ze wonnen wel. Dat moeten wij nu ook proberen te realiseren.”

De sfeer bij Essevee blijft ondertussen opvallend sereen: “Wij staan nu al maandenlang zo laag gerangschikt, het is dus zeker niet dat we nu plots anders zouden reageren. We verkopen daarom ook niet teveel praatjes. Onze jongens hebben het op sociale media al mooi verwoord, nu moeten we het ook op het veld tonen.”

“Enorme opsteker”

“Als we één punt pakken, doen we ook misschien een goede zaak”, keek D’Hollander nog al even verder vooruit. “We moeten het gewoon match per match bekijken. Als we elk weekend punten terugpakken op de tegenstanders, hopen we op het einde veilig te zijn. Na Antwerp heb ik aangegeven dat we inderdaad nog altijd een kans maken en in de race zijn. Nu krijgen we de kans om een mentale tik uit te delen. Na tien duels zonder zege, zou het wel een enorme opsteker zijn met het oog op die twee resterende finales.”

D’Hollander wilde zeker nog niet teveel rekenen maar liet zich toch even verleiden tot een snelle rekensom: “Stel dat Eupen niet wint in Kortrijk en wij pakken iets in Charleroi, kan dat zeker wel een opsteker zijn. Verlies evenwel ook Oostende nog niet uit het oog. Wij moeten gewoon zelf punten pakken. Het gelijkspel in Luik en de eerste 85 minuten tegen Antwerp, geven de burger moed. We slikten eerder te veel goals en nu proberen we verder te bouwen op die structuur. De tijd die ik krijg, zal ik zo goed mogelijk gebruiken maar in vier weken kun je ook niet alles veranderen.”