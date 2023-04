Hein Vanhaezebrouck vindt Union meest complete ploeg van het land: “Vergelijkbaar met het beste Gent in mijn periode”

Zowel bij de competitiewedstrijd als het bekerduel tussen AA Gent en Union, toonden de Brusselaars zich duidelijk de sterkste. Toch wil Hein Vanhaezebrouck niet teveel stilstaan bij die duels. Laat staan dat deze partijen een grote invloed zullen hebben op zijn selectiepolitiek: “De vorige keren waren er enkele jongens niet bij. Dat kan toch ook wel een verschil maken. Misschien kunnen we morgen ook niet goed genoeg zijn.”

“Misschien wel de meest complete ploeg van het land”

Vergis je evenwel niet. Vanhaezebrouck beseft maar al te goed dat Union ook dit seizoen één van de sterkste ploegen is in de Jupiler Pro League: “We spelen tegen misschien wel de meest complete ploeg van het land, die ook het meest constant presteert, ondanks die misschien wat moeilijke start. Sinds hun Europese kwalificatiematchen en die poulematchen, spelen ze heel sterk. Ze hebben dan wel plots twee keer op rij verloren, anders stonden ze nu misschien al op kop.”

“Ook Europees vinden de tegenstanders ook heel weinig zwaktes tegen dit Union”, aldus de Gentse coach die niet wil weten van onderschatting of nivellering aan de top van bepaalde buitenlandse competities: “Ofwel is Union heel goed, ofwel is het niveau van de Belgische clubs verhoogd of dat van de Bundesliga gezakt. Ik denk dat het toch het eerste is. Ik vind het gewoon altijd boeiend om duels van hen te bekijken.”

Vraagtekens achter de naam van tal van spelers

Net als vorige week staat er bij AA Gent een vraagteken achter de naam van tal van spelers: “We hebben terug enkele lastminute-calls. Het is nog afwachten. We zullen nu wel zeker minder jongeren selecteren. Ze deden het goed op Olympic Charleroi en spelen morgenavond in Hoogstraten. Sommige jongens halen net de selectie maar het is afwachten hoe ze reageren en zich voelen na één training. Kan iemand alles doen of niet, daar moet je ook rekening mee houden. Je weet nooit wat er gebeurt. Morgen kunnen er vijf uitvallen, waardoor iemand die normaal donderdag rust zou krijgen, dan plots wel moet spelen.”

“We zullen zien of we berekende risico’s nemen. Ik zal niemand opstellen als ik vooraf weet dat hij daarna opnieuw out is.”, blijft Vanhaezebrouck op zijn hoede. “De beschikbaarheid van bepaalde spelers speelt ook een rol. De uitslag van die vorige duels speelt niet mee. De flow van bepaalde spelers wel. Sommigen waren er toen nog niet bij. Dat zal een verschil uitmaken. Als wij terugblikken op welke spelers er toen niet bij waren, waren we ook verbaasd wie er toen niet was gestart. We hadden toen misschien onze redenen. Sommige jongens hadden misschien al veel gespeeld.”

“De laatste wedstrijd wordt de allesbeslissende”

Zo krijgt Hugo Cuypers dit weekend zijn vuurdoop tegen Union: “Hugo heeft dit seizoen nog niet gespeeld tegen Union, dat wordt voor hem dus toch een ontdekking”, aldus nog Vanhaezebrouck die het belang van de partij tegen de Brusselaars ook niet wil overdrijven. “De laatste wedstrijd wordt de allesbeslissende. Dit is een belangrijke match maar even belangrijk als die tegen KV Mechelen en Oostende. Ze zullen alle drie punten moeten opleveren. We moeten voldoende punten zien te pakken om ons doel te bereiken.”

“Vorig jaar hadden we thuis altijd moeten winnen tegen Union. We waren sterk voor rust maar gingen wel rusten met 0-2. Op Union was het een heel gesloten wedstrijd. Zij hadden één grote kans voor rust, wij kregen er twee na rust. We konden dus vier op zes gepakt hebben. Dit jaar vind ik hen nog beter en waren ze tot nu toe telkens. Nu staan ze niet op de eerste plaats maar vind ik hen wel de meest complete, sterkste ploeg van de reeks. Ondanks hun zware belasting in Europa. Als ze niet meer Europees moeten spelen, zullen ze fysiek nog imposanter zijn. Nog niet alle tickets zijn weg, daarom een oproep: als je denkt dat Union verrassend hoog meedraait, hebben ze het niet gevolgd.”

“Unieke gelegenheid om ons te tonen”

En in één tijd ontpopte Vanhaezebrouck zich opnieuw tot een heuse PR-machine: “Ze zijn niet alleen de beste ploeg van Brussel maar van het hele land. Vorig jaar speelden we op ongeveer hetzelfde moment een cruciale match tegen Anderlecht, toen waren de tickets twee weken op voorhand uitverkocht. Als onze fans een topmatch willen zien, is dit het moment. We hebben hun steun echt nodig. Er zijn misschien abonnees die overwegen om niet te komen en dat zou ik heel jammer vinden. Union verdient het allerhoogste respect.”

“Het is net als Cercle een ploeg met veel drive maar Union heeft nog meer kwaliteit en inhoud. Die drive en energie heb je nodig om Duitse topploegen te verslaan. Vier keer is hen dat al gelukt. Het is de uitzondering in ons land maar dat is geen garantie. Vorig jaar waren ze ook de terechte kampioen geweest maar als je je momenten niet pakt, kan het fout lopen. Dat is volgens mij de bron: die revanche.”

© BELGA

“Je kunt ze wat vergelijken met het beste Gent in mijn periode”

Vanhaezebrouck besloot met nog een laatste lofzang voor de Unionisten: “Op achterstand komen is geen probleem, ze vechten altijd terug en knokken tot de laatste minuut. Eén van de betere teams in België van de laatste jaren. Je kunt ze wat vergelijken met het beste Gent in mijn periode, toen waren we ook Europees vlak sterk bezig. Toch geloven we ook in onze kansen en het is een unieke gelegenheid om ons te tonen tegen een sterke tegenstander. Als je tweemaal kansloos verloor, krijg je nu de kans om iets te brengen wat gezien mag worden.”