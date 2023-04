Antwerp-coach Mark van Bommel hoopt topschutter Janssen zondag te recupereren: “Normaal is hij er bij”

Met nog drie wedstrijden in de reguliere competitie is de opdracht voor Royal Antwerp FC klaar en duidelijk. “We willen in het spoor van Genk en Union blijven. En liefst de kloof nog wat verkleinen”, zei Mark van Bommel in de aanloop naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge. De Nederlandse coach is hoopvol dat hij op Pasen een beroep kan doen op zijn sluipschutter Vincent Janssen.

De Great Old moest het in de voorbije twee wedstrijden zonder topschutter Janssen doen. Tegen Charleroi (0-1 verlies) en Zulte Waregem (0-2 winst) had het kansen om drie wedstrijden te winnen en het won er slechts één. Maar Janssen trainde deze week weer voluit mee en lijkt er zondag te zullen staan. “Het is een twijfelgeval, maar normáál is hij er gewoon bij.”

Jürgen Ekkelenkamp is out voor Cercle, terwijl Toby Alderweireld - die een training oversloeg - wel van de partij is. “Hij (Alderweireld, red.) is uit voorzorg binnen gebleven. Soms moet je naar het totale plaatje kijken en een speler rust gunnen of juist iets extra’s laten doen. Dat hebben we deze week met Toby gedaan”, aldus Van Bommel.

© BELGA

Muslic beter dan Antwerp

De seizoensstart van Cercle Brugge was dramatisch, maar na de trainerswissel - Miron Muslic voor Dominik Thalhammer - doet de Vereniging het uitstekend. Meer nog, in de periode onder Muslic pakte Cercle meer punten dan Antwerp. “Dan moeten ze een héél slechte start hebben gehad”, merkte Van Bommel op. Terwijl RAFC de perfecte start kende met negen opeenvolgende competitiezeges, pikkelde Cercle achterop met 6 op 27. Nadien pakte Cercle 38 op 66 en Antwerp… 36 op 66.

Dit Cercle Brugge is met andere woorden niet te onderschatten. “Zo te zien hebben ze de juiste keuze gemaakt met die trainerswissel. Ik zie Cercle als een dynamische ploeg die extreme druk zet. Dat is echt hun kwaliteit en het past ook bij hun elftal. Eens je onder die druk uit bent, ligt er veel ruimte. Kom maar eens onder die druk uit, hè. Da’s het moeilijkste. We weten dus wat ons te wachten staat zondag.”

Puntenrecord aan diggelen

Door de blessure van Ekkelenkamp zal Calvin Stengs wellicht opnieuw als aanvallende middenvelder postvatten. Als centrale middenvelder leek hij zich al goed te voelen en ook een rijtje hoger voelde hij zich klaarblijkelijk in zijn sas. “Calvin kan met zijn specifieke kwaliteiten -een tegenstander passeren of binnen de seconde een oplossing zien én uitvoeren- op meerdere posities uit de voeten. Als hij zijn normale niveau haalt, is hij al goed voor dit elftal.”

Van Bommel moet in de drie resterende wedstrijden nog één puntje pakken om het puntenrecord in de reguliere competitie (sinds de promotie in 2017) te verbeteren. Het huidige record staat op naam van Brian Priske, die uit 34 matchen 63 punten puurde. De teller onder Van Bommel staat nu op 63 punten. “Het toont aan dat we goed bezig zijn, ook al hebben we hier en daar onnodig puntenverlies geleden. De hoofdzaak is nu om de kloof op Genk en Union zo klein mogelijk te houden en liefst te verkleinen. Alles begint dus met zelf winnen”, besloot Van Bommel.

