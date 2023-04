Aangenaam weer tijdens paasweekend, volgende week opnieuw herfstachtig

Paaseitjes rapen zal dit weekend bij aangename temperaturen kunnen. Zeker zondag kan het kwik stijgen tot 16 graden en is er weinig kans op neerslag. Maar dat vrolijke weer blijft niet duren: komende week krijgen we opnieuw een streepje herfst.

De voorspellingen voor het komende paasweekend zien er goed uit. Zaterdag krijgen we vrij mooi weer. Wolkenvelden zullen elkaar afwisselen, maar er is nog voldoende ruimte voor zonneschijn, zegt weerman Nicolas Roose van NoodweerBenelux. De temperaturen gaan ook de goede kant uit. Gemiddeld zullen we zaterdag 13 tot 14 graden zien verschijnen op de thermometer. “De gevoelstemperatuur kan wel een graadje lager liggen omdat we een zwakke wind uit het noordoosten krijgen”, zegt Roose.

Op Pasen zelf gaan we naar temperaturen van 15 tot 16 graden. Opnieuw krijgen we te maken met wat wisselende bewolking, maar er is weinig kans op neerslag. En ook de wind is vrij zwak. Wie zondag al vroeg wil opstaan om paaseitjes te verstoppen zal wel nood hebben aan een dikke jas, want ’s morgens zitten we met temperaturen tussen 2 tot 5 graden Celsius.

“Er voor de koersliefhebbers: de afgelopen dagen heeft het geregend op het parcours van Parijs-Roubaix, maar ook daar zal de droogte zondag overheersen. Het zal dus geen kletsnatte editie zijn”, zegt Roose.

Paasmaandag zal de temperatuur nog steeds gemiddeld 15 tot 16 graden zijn, maar vanaf de middag zal er wat meer wind opzetten vanuit het zuiden. Het risico op regen is ook beduidend groter. Dat zal vooral in de late namiddag zijn.

Rest van de week eerder herfstachtig

Roose waarschuwt er ook voor dat het zeker belangrijk is om jezelf het komende weekend te beschermen tegen de zon. “Onze huid is heel de winter lang onbeschermd geweest. En elke zonnestraal is eigenlijk al gevaarlijk om te verbranden. Het is toch wel aangeraden om preventief maatregelen te nemen. Deze periode is het moment dat we de snelste stijging zien in de UV-index. En mensen koppelen het risico op verbranden nog te vaak aan erg warme temperaturen. Ook dit weekend kan je verbranden.”

Dat lenteachtig scenario zal zich wel niet verderzetten voor de tweede week van de paasvakantie. De temperaturen zullen opnieuw wat zakken tot 10 tot 13 graden. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zal het wisselvallig zijn. “En er lijkt me ook wel wat wind aanwezig volgende week. Eerder een herfstachtig weerpatroon.”

Wintersport in de Alpen

Wie van plan is om naar het buitenland te trekken voor wat wintersport tijdens het tweede deel van de paasvakantie moet de sneeuw vooral gaan zoeken de zuidelijke regio van de Alpen.

“Maandag zien we voor de Alpen vrij droge, rustige condities. Maandag komt er geen sneeuw bij”, zegt Roose. Dinsdag zou dat wel het geval kunnen zijn voor de noordwestkant van Zwitserland en Oostenrijk. “Maar de sneeuwvalgrens zal wel vrij hoog liggen. Zeker boven 2.000 meter.” Woensdag zullen het vooral droge omstandigheden zijn. Niets echt noemenswaardig, zegt Roose. In de nacht van woensdag op donderdag kan er mogelijk wel veel neerslag vallen. Boven 2.000 meter zal dat sneeuw zijn. Onder 2.000 meter zou dat eventueel ook kunnen, maar dat valt nog af te wachten. Op vrijdag is het eerder wisselvallig en zal de neerslagkans richting Oostenrijk verschuiven.

Momenteel ligt de meeste sneeuw in het zuiden van Zwitserland. “Op de hoogste toppen ligt er 4 meter”, zegt Roose. De weerman overloopt de voorspellingen voor het sneeuwtapijt tegen volgende vrijdag: “In het Zwitserse Zermatt wordt er bijna 5 meter sneeuw verwacht. In het Zwitserse Saint Moritz wordt er tegen vrijdag 111 cm voorspeld. En voor het Oostenrijkse Sölden is dat 117 cm”, zegt hij. “De Franse Alpen zijn minder goed bedeeld. In Tignes zitten ze met 1,5 meter. In Alpe d’Huez is het slechts 60 tot 70 centimeter. En in Italië zijn de condities vrij karig. Er ligt in het algemeen vrij weinig sneeuw. Behalve in Livigno. Daar zitten ze toch met 93 centimeter.”

