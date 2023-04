Koning en Amerikaanse president waren er nog te gast, nu ziet Julie (58) hoe kasteel van haar familie volledig uitbrandt: “Een deel van onze geschiedenis is verdwenen”

Het kasteel de Groote in Houthulst is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig in vlammen opgegaan. — © Brandweer Westhoek en BLG

Houthulst

Het kasteel de Groote in Houthulst is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig in vlammen opgegaan. Het kasteel stond de voorbije jaren leeg en kreeg een aantal keer ongewenst bezoek. Desondanks heeft het kasteel een grote historische en emotionele waarde voor Houthulst, maar ook voor de familie. “Het is een deel van onze geschiedenis die plots verdwenen is”, klinkt het bij een emotionele Julie de Groote (58), die het nieuws in Spanje te horen kreeg.