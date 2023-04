Persoon zwaargewond na steekpartij in Elverdinge

In het West-Vlaamse Elverdinge, bij Ieper, is vrijdag een persoon zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

De feiten speelden zich af in de Veurnseweg. De vermoedelijke dader is gearresteerd en het parket is een onderzoek gestart. Over de omstandigheden van de steekpartij wenst het parket voorlopig niet te communiceren.