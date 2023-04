Van het “allerlaatste redmiddel” tot “het is hard nodig”: vacatures exclusief voor mensen met handicap verdelen experts

Niet iedereen is ervoor om bepaalde vacatures enkel voor te behouden voor personen met een handicap. De Vlaamse liberalen zijn radicaal tegen. Professor Bart Cambré van de Antwerp Management School vindt dat het alleen maar het allerlaatste redmiddel kan zijn. “Het nadeel van quota is dat je een kwantitatieve race krijgt waarbij vakjes moeten worden aangekruist. Inclusie gaat over veel meer”, klinkt het. Andere experten zijn wel enthousiast.