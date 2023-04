DE INSIDER. Het verhaal van Arnaud De Decker, Belg in Bachmoet: “Shit, de Russen weten ons zitten. We moeten hier weg”

“Ik zag niks, ik hoorde niks. Ik sprong gewoon op automatische piloot bij de soldaat in de schuilplaats. Maar dan zei hij: Arnaud, ze weten ons zitten. We moeten hier nog weg...” Arnaud De Decker, Belgisch journalist, beleefde deze week angstige momenten op reportage in Bachmoet. Op tien meter van hem viel een raket, vertelt hij in deze podcast. “Het leek wel Wereldoorlog I. Overal kraters, overal lijken.”