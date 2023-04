Nog meer kopzorgen voor Trump? Ook in Georgia zit er snel een rechtszaak aan te komen

Fulton County’s openbare aanklager Fani Willis hield de historische zitting van dinsdag goed in de gaten. Volgens The Washington Post zou ze één van de komende weken, in navolging van haar New Yorkse collega Alvin Bragg, Trump officieel willen aanklagen voor zijn pogingen om de verkiezingsresultaten uit Georgia te beïnvloeden.

De feiten dateren van 2020 toen Trump zijn verkiezingsnederlaag in de belangrijke swing state Georgia weigerde te aanvaarden. Hij spande verschillende rechtszaken aan wegens fraude en zou volgens Willis ook geprobeerd hebben de uitslag zelf te beïnvloeden. Na twee jaar onderzoek lijkt de openbare aanklager nu een case te hebben opgebouwd die sterk genoeg is om de ex-president aan te klagen.

Opnames van telefoongesprekken

Het onderzoek zou grotendeels gebaseerd zijn op enkele opnames van telefoongesprekken die Trump voerde in de weken na de verkiezingen. Trump leed een nipte nederlaag in Georgia en deed er alles aan om dat om te keren. Hij zou onder andere één van de verkiezingsfunctionarissen hebben gevraagd om toch genoeg stemmen te “vinden” om zijn nederlaag ongedaan te maken.

Naar verwachting zouden de aanklachten uit Georgia nog heel wat impactvoller kunnen zijn dan die in New York. Naast Trump worden ook de namen van enkele andere topfiguren genoemd: Rudy Giuliani bijvoorbeeld, de ex-burgemeester van New York, of senator Lindsey O. Graham. In totaal zouden 18 mensen betrokken zijn in het dossier.

Openbare aanklager Fani Willis — © AP

Willis lost vooralsnog weinig over de eventuele volgende stappen, maar in januari liet ze zich wel ontvallen dat de beslissingen over het indienen van aanklachten “aanstaande” waren. De openbare aanklager zou haar bevindingen sowieso eerst moeten voorleggen aan een grand jury. Die heeft dan uiteindelijk de bevoegdheid om strafrechtelijke aanklachten in te dienen als ze dat gepast acht. Waarnemers verwachten dat dat weldra zal gebeuren.

Net als in de zaak rond het zwijggeld, ontkent Trump alle betrokkenheid. De ex-president heeft Willis, die zwart is, al uitgemaakt voor “racist”. Hij beschreef haar onderzoek herhaaldelijk als een “politieke heksenjacht”. Een onderzoekscommissie sloot recent nog uit dat er sprake is geweest van fraude tijdens de verkiezingen in Georgia.