Na alle schandalen: ‘The voice of Holland’ keert terug, zij het in nieuwe vorm

Het lijkt erop dat ‘The voice of Holland’ terugkeert op het kleine scherm. Dat meldt de Nederlandse krant AD. Al is dat niet onder die naam, en ook in een nieuw jasje.

The talent scouts heet de nieuwe talentenjacht, waarvan vijf van de zes afleveringen al opgenomen zijn. Samengevat is het een “The voice, maar dan in het blauw”, valt er te lezen. Er zijn stoelen, er zijn knoppen, er zijn coaches (die nu scouts worden genoemd), er wordt zangtalent gezocht en er is een finale waarbij kijkers thuis kunnen stemmen. Vanaf 8 juli zal de reeks te zien zijn bij het Nederlandse SBS 6. De finale volgt dan live in augustus.

De gelijkenis met The voice is treffend, en volgens het AD. De krant sprak met iemand uit het publiek. “Tegen ons riepen ze: U zal het vast gezien hebben aan de stoelen, welkom bij ‘The voice 2.0’”, klinkt het. Het grote verschil zit ‘m erin dat coaches bij het drukken op de rode knop drukken, geld moeten bieden. Minstens 500 euro, maximaal 5.000 euro. Daarna mag de kandidaat kiezen. Dat bedrag wordt ingezet voor het ontwikkelen van pakweg een liedje.

Vorig jaar kwam The voice of Holland in heel zwaar weer terecht, na de uitzending van Boos op Youtube. Daarin werden verschillende schandalen aan het licht gebracht, rond onder meer ongepast en seksueel overschrijdend gedrag. Zanger Marco Borsato, die coach was, wordt voor de feiten niet vervolgd, Ali B – ook coach – en bandleider Jeroen Rietbergen worden wel vervolgd voor verkrachting en aanranding.

Ali B riskeert vervolging. — © Talpa Entertainment

In de geheimhoudingscontracten voor het publiek nu – die blijkbaar niet zo goed nageleefd worden – staat een verwijzing naar de hele heisa. Talpa Entertainment Producties vermeldt dat ze een veilige omgeving willen voor hun medewerkers en dat ongepast gedrag niet aanvaard wordt. Bovendien wordt er gewezen op mogelijkheden om melding te maken van ongepast gedrag.