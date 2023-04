Sociaal akkoord bij rusthuisuitbater Orpea over sluiting van tien vestigingen

Bij rusthuisuitbater Orpea hebben de directie en de vakbonden een sociaal akkoord bereikt over de sluiting van tien vestigingen. Dat zeggen de socialistische, christelijke en liberale vakbond vrijdag in een gezamenlijke mededeling.

Orpea België kondigde in februari al aan dat het zeven rusthuizen in Brussel en drie in Vlaanderen wil sluiten, wegens een te lage bezettingsgraad. De bewoners en het personeel kunnen terecht in andere woonzorgcentra van de groep. In België telt Orpea een zestigtal woonzorgcentra en meer dan 4.000 werknemers.

Op 3 april hebben de vakbonden en de directie een sociaal akkoord bereikt over de overplaatsing van de zowat 500 betrokken werknemers, zo zeggen de vakbonden vrijdag. In een cao legden ze vast dat de personeelsleden hun loonvoorwaarden en anciënniteit behouden en minstens twee jaar baanzekerheid krijgen.

Daarnaast zal Orpea bij de overplaatsingen rekening houden met de voorkeur van de werknemers. Het betrokken personeel krijgt, om het “ongemak” als gevolg van de transfer te compenseren, bovendien zes extra verlofdagen, waarvan telkens drie in 2023 en 2024. Volgens de vakbonden zou de overplaatsing van het personeel eind juni afgerond zijn.

Voor zijn toekomstplan, waarvoor naar eigen zeggen 90 miljoen euro nodig is, zoekt Orpea België nog geld. De financiering zou ofwel van de Franse, beursgenoteerde moedergroep, ofwel van een externe investeerder moeten komen. De vakbonden zeggen vrijdag dat ze de financiële situatie “aandachtig” opvolgen.

Orpea was in januari 2022 in opspraak gekomen door het boek ‘Les Fossoyeurs’ (‘De doodgravers’) van de Franse journalist Victor Castanet. In het boek was sprake van rantsoenering en ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. De Franse groep zit ook op een grote schuldenberg.