Feyenoord grijpt in na gitzwarte dag met eigen fans en gaat veld tot einde seizoen aan vier zijden afschermen met netten

“De club ziet zich genoodzaakt deze ingrijpende maatregel te nemen door de afkondiging van nieuwe, strenge protocollen op het gebied van speelveiligheid die gisteren door de KNVB zijn gecommuniceerd en per direct van kracht zijn”, aldus de koploper in de Eredivisie. De maatregel is door de Nederlandse voetbalbond genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen van woensdag in de bekerwedstrijd tegen Ajax. Ajacied Davy Klaassen werd in het stadion van Feyenoord geraakt door een voorwerp, vermoedelijk een aansteker.

Feyenoord komt in de Eredivisie nog vier keer in actie op eigen veld, tegen RKC, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Vitesse. De Rotterdammers, die in de competitie acht punten voorsprong hebben op de concurrentie, zijn ook nog actief in de Europa League.