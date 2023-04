Satellietbeelden tonen hoe Russen zich op de Krim voorbereiden op mogelijk Oekraïense lenteoffensief

Rusland is de Krim duidelijk aan het voorbereiden op een mogelijk lenteoffensief. Op satellietbeelden is te zien hoe de Russen er in de afgelopen weken kilometers aan loopgraven hebben gecreëerd in een poging zo het strategische schiereiland te verdedigen. Dat schrijft The Washington Post.

Over de strijdvaardigheid van de Oekraïeners valt niet meer te discussiëren. Ze willen hun land opnieuw veroveren. En dit keer volledig. Dat betekent ook de Krim, dat in 2014 illegaal geannexeerd werd door Rusland.

Maar de Russen zijn duidelijk niet van plan om de Krim zomaar opnieuw kwijt te spelen. De afgelopen weken hebben ze namelijk heuse graafwerken verricht op het schiereiland. Dat blijkt uit satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar. Rond het kleine dorpje Medvedivka, in de buurt van de grens met het vasteland, is een ingewikkeld web van verschillende kilometers aan loopgraven te zien. Andere verdedigingsmechanismen zoals drakentanden, piramidevormige betonblokken die bedoeld zijn om tanken en andere voertuigen tegen te houden, zijn ook op verschillende plaatsen opgesteld.

Ook in de buurt van onder meer Armiansk, Maslove, Novoivanivka en Vitino zijn zulke loopgraven te zien. Die werden vermoedelijk gemaakt met de hulp van BTM-3s. Dat zijn Sovjet-voertuigen die aan hoge snelheid loopgraven kunnen creëren.

LEES OOK. Oekraïne lijkt te beseffen dat het Poetin een uitweg moet bieden

“Bereid je voor op oorlog”

Op zich zijn de loopgraven op zo’n grote afstand van de frontlinie opvallend, maar de Russen verwachten mogelijk een lenteoffensief vanuit Oekraïne. En dus wil Poetin et schiereiland verdedigen. Voor hem is het strategisch dan ook een interessante plaats. Door de controle over de Krim kan hij daar zijn Russische vloot het hele jaar lang laten liggen in de Zwarte Zee.

Het schiereiland opnieuw innemen zal voor de Oekraïeners dan ook geen simpele klus worden. De Oekraïense marine staat niet sterk en ze hebben niet de capaciteit om het eiland vanuit de lucht over te nemen. Een aanval via het land zal daarom het meest aangewezen zijn, maar die toegang tot het schiereiland is niet gemakkelijk. En de Russen zijn die toegangsweg al maanden aan het voorbereiden.

De versterkingen op de Krim betekenen dat Rusland voorbereid is op een lange strijd. Vorige maand zei Sergej Aksyonov, het door Rusland benoemde hoofd van de Krim, nog dat de werkzaamheden aan de “verdedigingslinie” op schema liggen.“Ik blijf bij mijn standpunt: Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog”, zei Aksyonov.

(sgg)