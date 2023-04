Philips roept opnieuw slaapapneuapparaten terug

Philips roept 1.233 slaapapneuapparaten terug in Frankrijk en de Verenigde Staten. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse zorgtechnologieconcern vrijdag.

Het gaat om apparaten van het type DreamStation, waarmee onder meer mensen met slaapapneu geholpen worden tijdens het slapen. Ze worden teruggeroepen omdat er tijdens de programmering onjuiste of dubbele serienummers zijn toegekend. Bij apparaten met hetzelfde serienummer kan het zijn dat patiënten de verkeerde behandeling krijgen toegediend of dat er eigenlijk helemaal geen behandeling plaatsvindt.

Daarom lanceerde de Amerikaanse medische toezichthouder FDA een dringende waarschuwing, met de melding dat het gebruik van de apparaten ernstige verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben. In de Verenigde Staten worden 1.088 apparaten teruggeroepen, de overige komen uit Frankrijk.

Volgens de Philips-woordvoerder is de helft van apparaten inmiddels al vervangen of onderweg naar klanten en patiënten. Het bedrijf lichtte hen op 10 februari al in.

Van de eerste generatie DreamStations moest Philips eerder al wereldwijd 5,5 miljoen apparaten terugroepen, wegens problemen met het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen.