Italiaanse premier Giorgia Meloni fluit progressieve burgemeesters terug: kinderen van homokoppels mogen alleen nog erkend worden door biologische ouder

De afgelopen jaren hadden heel wat gemeentes met progressieve burgemeesters het gemakkelijker gemaakt voor homoseksuele ouders om een kind allebei te erkennen. Maar die gemeentes worden nu één voor één teruggefloten door de Italiaanse regering. Volgens een nieuwe Italiaanse wet mag alleen de biologische ouder nog op de geboorteakte vermeld worden. De andere niet-biologische ouder moet eerst een adoptieprocedure doorlopen vooraleer hij erkend kan worden. Het gaat om een procedure die minstens drie jaar duurt en heel wat geld kost.

De niet-biologische ouder zal in de praktijk dus minder rechten hebben dan zijn/haar partner, althans minstens voor een aantal jaar. Zo mogen ze hun kind niet alleen van school halen of beslissingen nemen over medische behandelingen zonder goedkeuring van de biologische ouder. Ook heeft de niet-erkende ouder geen enkel recht op het kind als er iets zou gebeuren met de erkende ouder.

De nieuwe wet is dan ook een serieuze slag in het gezicht van de LGBTQ+-gemeenschap. In Italië zijn rechten van homokoppels sowieso al beperkter dan in de rest van West-Europa. Het homohuwelijk is er bijvoorbeeld nog steeds niet erkend en draagmoederschap of ivf is er verboden voor homokoppels. Om het verbod in Italië te omzeilen gingen de koppels geregeld naar het buitenland. Meloni wil de wet in de toekomst nog verder verstrengen door niet meer toe te staan dat die geboorteaktes uit het buitenland worden omgezet naar Italiaanse geboorteaktes.