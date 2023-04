Politieke beroering in het Verenigd Koninkrijk na ‘smerige’ advertenties van The Labour Party: “Rioolpolitiek”

Brits premier Rishi Sunak wordt aangevallen in een reeks advertenties door The Labour Party. — © REUTERS

Alles op scherp in de Britse politiek. Donderdagnamiddag zette The Labour Party een felle advertentie online, die insinueert dat premier Rishi Sunak kindermisbruikers vrijuit laat gaan. Vrijdag volgde een nieuwe prent, deze keer over ‘gevaarlijke schutters’ - opnieuw met Sunaks gezicht en handtekening bij. “Rioolpolitiek”, reageerde de overkant, maar ook Labour-parlementsleden tonen zich kritisch over de aanpak.

De lente prikt, bij de Britten. Binnen minder dan een maand starten de lokale verkiezingen in het land, en dus halen de partijen àlles in de kast. Ook als het groezelig materiaal is.

De advertentie waar de commotie mee begon: donderdag postte The Labour Party een afbeelding van de Britse premier Rishi Sunak (Conservative Party), met daarbij de tekst “Vind jij dat volwassenen veroordeeld voor het seksueel misbruik van kinderen naar de gevangenis moeten? Rishi Sunak vindt van niet.” Want, zo vervolgt de prent, onder de ‘Tories’ zouden zo nog 4.500 veroordeelde daders vrij rondlopen. “En Labour zal gevaarlijke kindermisbruikers opsluiten”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een dag later, vrijdagmiddag, volgde een tweede advertentie. Vergelijkbaar met de eerste, alleen leest de tekst nu: “Vind jij dat een volwassene veroordeeld voor wapenbezit met de bedoeling om schade toe te brengen, naar de gevangenis moet?” En opnieuw luidt het antwoord: “Rishi Sunak niet”, compleet met zijn handtekening bij. Statistiekje eronder: “Onder de Tories hebben 937 volwassenen veroordeeld voor het bezit van een vuurwapen met de bedoeling schade toe te brengen, geen gevangenisstraf uitgezeten. Labour zal gevaarlijke schutters opsluiten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een regelrechte, tweeledige aanval op Sunak. Of zoals George Eaton, senior schrijver van het Britse politiek-culturele magazine The New Statesman, het benoemde: “Een van de ergste politieke advertenties in de recente geschiedenis van de UK.” Immers: de twee beschuldigingen blijken serieus bij de haren getrokken. De cijfers over kindermisbruik verwijzen naar een periode toen Sunak nog hedgefondsbeheerder was, en geen parlementslid. Het misdrijf over de wapens blijkt dan weer ‘niet te bestaan’.

Verzilveren

“Smerige politiek”, reageerde Rory Stewart, voormalig Tory-parlementslid. Ook de conservatieve Tobias Ellwood meende dat de advertentiestijl mensen zou kunnen ‘afhouden van de politiek’. Zelfs in eigen hoek werd de agressieve aanpak niet gesmaakt. Lucy Powell, lid van het schaduwkabinet, weigerde de prent goed te keuren. “Niet naar ieders smaak”, klonk het, maar de “cut and thrust aard van de politiek”. Voormalig schaduwkanselier John McDonnell drong er zelfs op aan de ad terug te trekken. “Wij, de Labour-partij, zijn beter dan dit.”

Is dat zo? Engelandkenner Harry De Paepe licht toe: “Op zich verbaast dit mij niet, en helemaal nieuw is het ook niet. In de jaren 90 is Thatcher ook gebruikt als ‘het gezicht van het kwaad’, zo’n beetje. Labour staat sterk in de peilingen, en het is duidelijk dat ze dat willen verzilveren, en de toekomstige regeringspartij willen worden. Tot drie jaar geleden was dat ondenkbaar, nu plots niet meer. Dus gaan ze hard.”

Engelandkenner Harry De Paepe. — © svl

Draaiboek Tony Blair

Heel hard, al zeker voor wat volgens Wikipedia nog steeds een ‘centrumlinkse partij’ is. “Pas op, in het systeem van de Britten is het de partijleider die de koers bepaalt. In 2019 was dat voor Labour Jeremy Corbyn, uiterst links. En toen hebben ze hun slechtste resultaat sinds de jaren 30 behaald. Sindsdien heeft de partij die linkse koers wat losgelaten.” De huidige partijleider, Keir Starmer, pakt het een stuk anders aan. “Hij leert uit het draaiboek van Tony Blair, en weet dus: om te scoren, moet je streng zijn tegen misdaad. Als voormalig openbaar aanklager kan hij zich daar ook in profileren, als de man die misdaad kan bestraffen. En net daarom gaan ze op dat front in de aanval. Om zeker te zijn dat ze de buit binnen halen.”

Niet zonder gevaar, meent Brits doorwinterd politiek journalist Michael Crick: zulke prenten zouden weleens kunnen leiden tot een wapenwedloop, van ads die steeds verder over de top gaan, liet hij verstaan. “Goh, dit is natuurlijk eigen aan de Angelsaksische politiek”, zegt De Paepe. “Het Lagerhuis is zo opgesteld dat er debat kan gevoerd worden tussen de meerderheid en de oppositie, gericht op die agressieve tegenstelling, zwart of wit. Die debatten zelf zijn ook veel cassanter dan bij ons. In het Verenigd Koninkrijk gaan ze gewoon voluit voor hun partijstandpunten. Dus ik denk niet dat dit hun stemmen gaat kosten. Misschien trekken ze de advertentie nog in, maar dan nog: morgen is er weer een andere storm, let er maar op.”

LEES OOK:Verenigd Koninkrijk sluit grootste handelsakkoord sinds Brexit