Wie heeft de grootste? Na Poetin ontvangt ook Xi wereldleiders aan wel erg grote tafel

Het was de Russische president Vladimir Poetin die het afgelopen jaar te lachen werd gezet met zijn opvallende tafels. Poetin staat erom gekend het afgelopen jaar in alle mogelijke omstandigheden afstand te houden van anderen. Daardoor zaten zijn bezoekers steeds aan een tafel die meterslang was waardoor het voor fotografen soms moeilijk was de president samen met zijn gast in beeld te brengen.

Een bezoek van de Franse president aan Poetin zorgde dan ook voor veel speculatie over de beweerde isolatie van de Russische president. Maar op het internet zorgde het ook voor vele mopjes.

Nu is het de beurt aan de Chinese president Xi Jinping. Tijdens het bezoek van Macron en Von der Leyen ontmoette hij hen aan een wel erg grote tafel. De vergelijking met het meubilair van Poetin is dan ook niet ver weg.

