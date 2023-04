Zakaria El Ouahdi hoopt dat RWDM zijn fout tegen Beerschot goedmaakt: “We staan nog altijd eerste, en dat willen we zondag tonen”

De eerste maanden van het seizoen moest Zakaria El Ouahdi nog missen wegens blessure, maar intussen is de 21-jarige flankaanvaller een belangrijke pion geworden bij RWDM. Het gaat hard voor de ex-speler van Rupel Boom, die ondanks het succes bescheiden blijft. “Ik, de chouchou van het publiek? Dat weet ik niet, ik denk dat er nog andere chouchous in de ploeg staan.”

Zakaria, wat jammer voor RWDM dat jullie ondanks die karrenvracht aan kansen geen zege behaalden op het Kiel. Vond je dat als Antwerpenaar niet extra jammer?

“Een beetje, maar natuurlijk was het ook voor de rest van de ploeg jammer. Het gaat tenslotte om heel belangrijke punten. Maar ik blijf het zeggen: mentaal zijn we niet te kraken. We staan nog altijd eerste en dat willen we zondag tonen. Onze trainingsweek tussen de twee confrontaties met Beerschot is goed verlopen. Wij hebben op een hoog niveau getraind en staan sowieso klaar om de drie punten thuis te houden. Door te scoren en die wedstrijd snel genoeg te doden.”

Jullie staan inderdaad nog altijd op kop, maar Beveren is wel tot op één punt genaderd. Als je RWDM opnieuw aan de zege helpt, kun je nóg harder je stempel drukken op deze ploeg. Hoe ga je om met die dragende rol?

“Het geeft me veel vertrouwen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ik hard blijf werken. Als je dat niet doet, heb je geen plaats in het team. Geeft de coach je het vertrouwen, dan kun je daarentegen laten zien wat je waard bent. Op zo’n moment moet je alles uit de kast halen om je te bewijzen.”

© BELGA

Je beseft toch dat je nu al de chouchou van het publiek bent?

“De chouchou? Dat weet ik niet, ik denk dat er nog andere chouchous in de ploeg staan. Maar het is wel zo dat als je hard werkt, het publiek sowieso al tevreden is. De supporters zien dat ik altijd hard werk, dan verdien je het wel dat ze je chouchou noemen.”

Naast je harde werk is vanop de tribune ook te zien hoeveel plezier jij hebt in het spelletje.

“Je amuseren in het voetbal, daar draait het uiteindelijk toch allemaal om? Natuurlijk speel je om te winnen. Mentaal moet je supersterk staan, maar je mag ook het plezier niet vergeten. Met stress op het veld staan, da’s niet goed.”

Had je je dit alles kunnen inbeelden toen je in augustus vorig jaar aan de kant stond met je enkelblessure?

“Tijdens de seizoensvoorbereiding was ik al bezig met individuele trainingen, in mijn ogen stond ik toen scherp. Net op dat moment kwam die blessure. Dan gaat het kopje natuurlijk even naar beneden, maar uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je daarna mentaal sterk bent. Als je revalidatie goed verlopen is, train je harder om snel weer bij die groep te kunnen aansluiten. Natuurlijk is het op dat moment niet simpel, want de jongens zijn aan het spelen en jij moet er weer tussen komen. Maar ik heb hard gewerkt om mijn plekje weer in te nemen. Ik vind trouwens dat ik dit seizoen in een vorige vorm ben dan vorig seizoen, maar ik doe alles om nóg beter te kunnen.”

Hoe moeten we dat precies zien?

“Door de kleine foutjes die ik maak in een wedstrijd eruit te halen. Want ja, ik maak wel veel foutjes tijdens een wedstrijd. Als ik die zelf niet opmerk, is er wel de coach of mijn familie die kleine puntjes opmerken. Dat gaat dan om positiespel, te laag staan in een verdedigende actie. Een slechtere pass die ik beter kon geven, een betere oplossing vinden in een bepaalde situatie. Als ik zo’n opmerking krijg, probeer ik daar meteen aan te werken tijdens de volgende training of wedstrijd. Ik herbekijk ook iedere keer mijn wedstrijden om uit mijn fouten te leren.”

© BELGA

Als beloning voor je harde werk kwam vorige maand je eerste selectie voor de Marokkaanse beloften. Een kleine stap naar de A-kern?

“Dat is de droom, natuurlijk. Ik zal altijd hard blijven werken om dat te proberen bereiken. Als het komt, dan komt het. Als het niet komt, zal ik hard blijven werken om toch één keer een selectie mee te pikken. We zien wel wat ervan komt. Het wordt niet simpel, want de Marokkaanse ploeg telt toch wel wat spelers die bij topploegen spelen. Maar zoals ik al zei: het gaat om hard werk.”

Was je enigszins teleurgesteld toen het windstil bleef bij de Belgische voetbalbond?

“Dat is de keuze van België zelf geweest. Ze hebben me nooit opgeroepen. Met alle respect, maar ze deden zelfs een beetje lastig in het begin. Ach, het was altijd al mijn doel om voor Marokko te spelen. En zij zijn uiteindelijk eerst gekomen.”