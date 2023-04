Brian Riemer probeert het moslims bij Anderlecht makkelijker te maken tijdens Ramadan: “We willen helpen en trainen later”

In principe eten moslims tijdens de Ramadan niet tussen zonsopgang en zonondergang. Er zijn uitzonderingen voor topsporters, maar lang niet iedereen past die toe. “Er zijn dingen in het leven waar je niks aan kan veranderen en dit is er zo eentje”, zegt Brian Riemer over de keuze van zijn gelovige spelers. “Religie kan ik alleen maar respecteren, en ik heb er zelfs bewondering voor. We proberen onze spelers te helpen, bijvoorbeeld door later te trainen en de maaltijden af te stemmen op interessante uren voor zij die de Ramadan volgen.”

Of zijn spelers ook op de dag van de wedstrijd vasten, daar moeit Riemer zich niet mee. “Dat is hun eigen beslissing”, klinkt het. “Daar kom ik niet in tussen. Het is niet de job van de coach om zich daarin te mengen.” Houdt Riemer er ook rekening mee in zijn opstelling? “Natuurlijk”, zegt hij. “Als een speler vermoeid is, kan dat mijn keuzes beïnvloeden, maar we gaan constant in dialoog met de spelers over hoe ze zich voelen. In Eupen waren we in de laatste twintig minuten te slap en dat is typisch na een internationale break, maar de Ramadan kan daar ook een rol in hebben gespeeld”, besluit Riemer.