Red Flames geven dubbele voorsprong weg en gaan onderuit in oefenwedstrijd tegen Oostenrijk

De Red Flames hebben een oefenwedstrijd tegen Oostenrijk met 2-3 verloren. De Belgen kwamen nochtans op een 0-2-voorsprong, maar gaven die in het laatste kwartier nog helemaal uit handen.

Al in de eerste helft hadden de Belgen het knap lastig met de stugge Oostenrijkers. De beste kansen waren voor de thuisploeg, terwijl het bij de Flames zoeken was. Niet onverwacht, want door blessures achterin en door de afwezigheid van Wullaert moest bondscoach Ives Serneels puzzelen.

Achterin moest hij zo voor het duo De Caigny-Vanhaevermaet kiezen, voor beiden niet hun beste positie. Toch kwamen de Flames op voorsprong. In de tweede helft kon Sarah Wijnants al snel de score openen en enkele minuten later maakte Jassina Blom er met een afstandsschot 0-2 van. De wedstrijd leek gespeeld, tot de Oostenrijkers plots steeds feller kwamen opzetten. In een kwartier tijd scoorden ze zo nog drie keer.

Dinsdag volgt een nieuwe oefenwedstrijd voor de Red Flames, thuis tegen Slovenië.