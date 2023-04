Derde keer, mooiste keer. Romeo Vermant (19) mocht vrijdagavond voor het eerst voor de eigen fans in Jan Breydel spelen. “En dat was zalig”, grijnst hij. De betonnen kuip waar papa Sven vroeger op handen werd gedragen, daar lag Romeo aan de basis voor de 2-0 van Nusa tegen Seraing. And there’s more to come. “Ik praat enorm veel met mijn vader”, zegt hij.