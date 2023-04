Twee weken oude baby in levensgevaar, vader opgepakt

In het Waalse Courcelles, nabij Charleroi, is een man opgepakt op verdenking van doodslag op zijn twee weken oude baby. Dat meldt Sudinfo.

De moeder liet de pasgeboren baby – en haar twee jaar oude zoontje uit een eerdere relatie – donderdag achter bij haar man in hun woning in de Rue des Déportés in Courcelles, om boodschappen te gaan doen in Charleroi. Het is niet duidelijk wat er zich vervolgens afspeelde in de woning, maar toen de vrouw thuiskwam trof ze de baby bloedend en bewusteloos aan.

Het kind werd met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Charleroi, waar beslist werd om het – gezien de ernst van de verwondingen – nogmaals over te brengen naar de gespecialiseerde pediatrische spoeddienst in Jolimont. Naar verluidt heeft de baby een gebroken ribbenkast, en gekwetste organen, en bevindt het zich nog in levensgevaar.

Vader opgepakt

De vader van de baby had het in een eerste verklaring over een val, maar gezien de ernst van de verwondingen van het kind wordt door het parket van Charleroi getwijfeld aan die versie van de feiten. De man werd dan ook opgepakt op verdenking van moord. Een bezwarende omstandigheid is in dat opzicht dat de man een voorgeschiedenis van familiaal geweld heeft, bevestigt het parket. Hij was sinds eind 2021 vrij met een enkelband na een veroordeling voor eerdere feiten.