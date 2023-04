Schietincident aan café, klant levensgevaarlijk gewond

Aan café De Molengeest in Berendrecht is zaterdagochtend een 30-jarige klant levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietincident. Er lijkt geen sprake van een ruzie of conflict, mogelijk werd er per ongeluk geschoten.

De feiten speelden zich af rond 4 uur op zaterdagochtend ter hoogte van de parking van café De Molengeest op de hoek van de Steenovenstraat en de Antwerpsebaan in Berendrecht. De politie werd er opgeroepen omdat een klant van de zaak zwaargewond geraakt was geraakt door een kogel uit een pistool. Het 30-jarige slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en verkeert momenteel in levensgevaar. Zowel de vermoedelijke schutter als het vuurwapen werden aangetroffen. “De verdachte werd gearresteerd en zal later vandaag verhoord worden”, bevestigt de politiezone Antwerpen. De 59-jarige man moet eerst ontnuchteren. Het parket zal in de loop van zaterdag beslissen of het de man bij de onderzoeksrechter wil voorleiden.

Aan de feiten lijkt volgens de eerste vaststellingen niet direct een conflict of ruzie vooraf te zijn gegaan. De opgepakte verdachte zou het wapen thuis zijn gaan halen om het aan zijn cafévrienden te tonen, mogelijk is het wapen gevallen en zo afgegaan.

Het labo van de federale gerechtelijke politie en een speurhond kwamen ter plaatse voor een grondig onderzoek van de plaats van het schietincident.