Gezien, papa? 10-jarig zoontje van Eden Hazard scoort geweldig doelpunt bij jeugd Real Madrid

Dat er in de familie Hazard een overvloed aan voetbaltalent is, wist u al. En dat talent lijkt ook over te gaan naar de volgende generatie. Leo Hazard, met zijn 10 jaar het op één na oudste zoontje van Eden, speelt momenteel in de jeugdreeksen bij Real Madrid. Daar liet hij op de Íscar Cup, een toernooi voor Spaanse jeugdploegen, een geweldige goal optekenen.