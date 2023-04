Zutendaal

Het gerechtelijk onderzoek naar de verdwenen inkomsten van KS Vriendenkring is na zeven maanden afgerond. Het openbaar ministerie vraagt om zes verdachten door te verwijzen voor onder meer verduistering, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Want Dylst handelde niet alleen. Hij kreeg hulp van vijf anderen.