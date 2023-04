Schotse ex-premier Sturgeon belooft medewerking aan onderzoek na arrestatie echtgenoot

Murrell was van 1999 tot midden maart directeur van het partijbureau van de SNP. Hij stapte op nadat hij in opspraak was gekomen toen bleek dat de partijleiding had verzwegen dat het ledenaantal van de partij fors was gedaald.

Woensdag pakte de politie hem op in een onderzoek naar de financiën van de SNP. Zowat 600.000 pond (ongeveer 680.000 euro) aan donaties voor de organisatie van een tweede onafhankelijkheidsreferendum, zou daarvoor niet zijn aangewend. Woensdagavond werd Murrell weer vrijgelaten, zonder aanklacht.

Sturgeon legde zaterdag een eerste publieke verklaring af sinds de arrestatie van haar man. Dat deed ze voor hun woning in Glasgow, die speurders meer dan een dag lang doorzochten. Ook op het hoofdkwartier van de SNP vond een zoeking plaats.

“Grootste crisis ooit”

“De voorbije dagen zijn uiteraard moeilijk geweest, soms behoorlijk dramatisch”, zei de ex-premier. Ze gaf aan dat ze niet kon ingaan op het onderzoek naar de partijfinanciën, “hoe graag ik ook wat zou willen zeggen”. Naar eigen zeggen werd Sturgeon niet verhoord door de speurders. “Maar ik zal volledig samenwerken met de politie als ze dat vragen”, zei ze.

SNP-voorzitter Mike Russell zei in een zaterdag verschenen interview in The Herald dat dit “de grootste en uitdagendste crisis” is die zijn partij ooit heeft doorgemaakt. Hij beloofde een grootschalige doorlichting.