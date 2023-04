Frank Lampard gaat met Chelsea meteen onderuit bij Wolves, Manchester United doet wat het moet doen in strijd om top vier

In de Premier League stonden vandaag maar liefst acht matchen op het programma. Man United deed een goeie zaak in de strijd om de top vier, kersvers Chelsea-coach Frank Lampard ging meteen de boot in bij Wolverhampton. Een overzichtje.

Manchester United 2-0 Everton

Everton en Amadou Onana hebben zaterdag op de dertigste speeldag van de Premier League een 2-0 nederlaag geleden bij Manchester United. Scott McTominay (36’) en de ingevallen Anthony Martial (71’) zorgden voor de goals. Onana werd na een uur naar de kant gehaald. United blijft door de zege mooi op koers voor de top vier. Everton vecht als zestiende nog volop voor het behoud, het staat één plaats boven de degradatiezone.

Wolverhampton 1-0 Chelsea

Frank Lampard begon zijn tweede periode als Chelsea-coach intussen met een 1-0 nederlaag bij Wolverhampton. Matheus Nunes (31.) velde het lot van de Londenaars, die beschamend elfde staan. Lampard nam donderdag over na het ontslag van Graham Potter.

Aston Villa 2-0 Nottingham Forest

Aston Villa blijft de ploeg in vorm met een zesde zege in zeven competitieduels tegen Nottingham Forest (2-0). Bertrand Traoré (48.) en Ollie Watkins (90.+5) troffen raak. Bij Villa viel Leander Dendoncker een kwartier voor tijd in om de voorsprong te behouden. Orel Mangala was bij Forest na 65 minuten op het terrein gekomen. Aston Villa is knap zesde in de tussenstand, Nottingham Forest (27 ptn) staat als achttiende net onder de degradatiestreep.

Brentford 1-2 Newcastle United

Net als Man United blijft ook Newcastle United op koers voor een plek in de top vier. Het nummer drie in de stand ging winnen op het veld van Brentford. De thuisploeg was nochtans op voorsprong gekomen via een strafschopdoelpunt van Toney, maar in de tweede helft keerde Newcastle het volledig om. Eerst maakte Brentford-doelman Raya een eigen doelpunt, vijf minuten later maakte Alexander Isak de 1-2. Zo blijft Newcastle derde, met evenveel punten als Manchester United.

Fulham 0-1 West Ham

West Ham boekte intussen een gouden zege bij Fulham. De Hammers, volgende week de tegenstander van AA Gent in de kwartfinales van de Conference League, haalden het met 0-1. Harrison Reed (23’) was de pechvogel van de middag met een eigen doelpunt. West Ham (30 ptn) staat als dertiende drie punten boven de degradatiezone.

Leicester City 0-1 Bournemouth

Leicester City blijft op de sukkel in de Premier League. De Foxes, de kampioen van 2016, verloren zaterdag op de dertigste speeldag met 0-1 van degradatieconcurrent Bournemouth. Philip Billing zorgde voor de enige goal uit de partij. Ze haalden slechts één punt uit hun laatste zeven matchen.

Wout Faes en Timothy Castagne stonden de hele partij op het veld bij de thuisploeg, Dennis Praet viel tien minuten voor tijd in. Youri Tielemans ontbreekt nog steeds met een enkelblessure. Volgend weekend wacht voor Leicester de aartsmoeilijke verplaatsing naar Manchester City.

Tottenham Hotspur 2-1 Brighton & Hove Albion

Bij Tottenham was Harry Kane nog maar eens man van de match. Na tien minuten kwam zijn ploeg op voorsprong via Heung-min Son, voor de Zuid-Koreaan z’n 100ste doelpunt in de Premier League. Son werd de eerste Aziaat ooit om die mijlpaal te halen. Maar iets na het halfuur kwam Brighton langszij via Lewis Dunk. De partij leek af te stevenen op een puntendeling, maar tien minuten voor tijd besliste Harry Kane de partij met de 2-1.