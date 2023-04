Daar is nummer 100! Kevin De Bruyne speelt zich in de geschiedenisboeken na assist tegen Southampton

Vorig weekend pakte Kevin de Bruyne uit met zijn 98e en 99e Premier League-assist, vandaag heeft hij de kaap van 100 assists bereikt. In het duel bij Southampton schotelde KDB net voor rusten de 0-1 voor aan wie anders dan Erling Haaland. De Bruyne is nog maar de vijfde speler in de geschiedenis van de Premier League om die kaap te ronden.