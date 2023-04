Vierenveertig burgers gedood door aanval op twee dorpen in noorden Burkina Faso

Bij een aanval op twee dorpen in het noordoosten van Burkina Faso hebben gewapende groepen 44 burgers om het leven gebracht. Dat zegt de gouverneur. Er zijn ook gewonden gevallen.

De aanval vond plaats in de dorpen Kourakou en Tondobi. Volgens luitenant-kolonel Rodolphe Sorgho vielen er 31 doden in Kourakou en 13 in Tondobi. De gouverneur verzekerde dat de ordediensten de dorpen beveiligen. Zij voerden een offensief uit waarbij de “groepen gewapende terroristen” zijn uitgeschakeld.

De dubbele aanval vond plaats op vijf kilometer van Seytenga, een grensgemeente met Niger. In juni vorig jaar vond daar een aanslag plaats waarbij 86 doden vielen.