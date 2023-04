Zonhoven/Diepenbeek

Amper 25 werd Naomi Melaer. Dezelfde leeftijd als haar zusje Chloë nu. “Ze was in de bloei van haar leven”, zegt Chloë. “Maar hij heeft er anders over beslist.” Hij, dat is Christophe, de vriend van Naomi die haar op 2 april 2020 thuis in Zonhoven gewelddadig doodde. Eind dat jaar pleegde hij zelfmoord in zijn cel.