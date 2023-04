Vlaamse ex-klasgenoten over schooltijd: “Prins Laurent was bij ons de populairste niet”

Antwerpenaars Peter Van Camp en Axel Boen hebben allebei met prins Laurent in de klas gezeten in het college Pius X op het Kiel. Sterker nog, ze hebben allebei maandenlang náást de prins gezeten. Dat heeft geen vriendschapsband voor het leven opgeleverd. “Hij was zeker in het begin timide en onwennig,” zegt Axel Boen, zijn bankgenoot in het eerste jaar. “In het derde jaar was hij de populairste niet”, zegt Peter Van Camp.