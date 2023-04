Drie raketten uit Syrië op door Israël bezette Golanhoogten afgevuurd

Drie raketten zijn zaterdagavond uit Syrië op de door Israël bezette Golanhoogten afgevuurd, zo zegt het Israëlische leger. Volgens dat leger is maar één raket ingeslagen in een open veld in het zuidelijke deel van de Golanhoogten. De twee andere raketten hebben blijkbaar geen Israëlisch gebied gehaald.

De Golanhoogten zijn een strategisch belangrijk gebied, ongeveer 60 kilometer lang en 25 kilometer breed. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël het plateau. In 1981 is het door Israël geannexeerd. Internationale erkenning daarvoor is er weliswaar niet. Volgens het internationaal recht is het Syrisch grondgebied dat door Israël wordt bezet. De gewezen Amerikaanse president Donald Trump had het gebied in 2019 wel formeel erkend als grondgebied van Israël.

De Israëlische luchtmacht bombardeert regelmatig doelwitten in buurland Syrië. Israël wil verhinderen dat aartsvijand Iran en zijn bevriende milities zoals de Hezbollah hun militaire invloed in Syrië uitbreiden.