Noord-Korea neemt telefoon Zuid-Korea voor derde dag niet op

Dat Noord-Korea de afgelopen drie dagen niet reageerde, kan betekenen dat het regime nieuwe militaire oefeningen aan het voorbereiden is.

In 2017 reageerde Noord-Korea ook een paar dagen niet waarna het land een raket lanceerde die over Japan vloog. In juli 2021 verbrak Noord-Korea het contact bijna een jaar lang uit protest tegen activisten in Zuid-Korea die kritiek hadden op het regime.

Een tijdelijke stilte hoeft niet altijd op verhoogde spanningen te wijzen. In juni 2022 reageerde Noord-Korea niet wegens technische problemen die werden veroorzaakt door zware regenval.