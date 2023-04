Ben Ferencz, laatste aanklager van de Neurenberg-processen, overleden op 103-jarige leeftijd

De in Transsylvanië geboren Ferencz - zelf joods - was de laatste aanklager van de processen van Neurenberg die nog in leven was. Hij was 27 toen hij in 1947 optrad als hoofdaanklager in het Einsatzgruppen-proces, waarbij 22 nazi-leiders terecht moesten staan.

Ferencz heeft in de decennia daarna geijverd voor erkenning van internationaal humanitair strafrecht. Dat instituties zoals het Internationale Strafhof in Den Haag er na 1990 zijn gekomen, is mede zijn werk geweest. Voor hij aanklager werd in Neurenberg, vocht Ferencz als Amerikaans soldaat tijdens WO II mee bij de bevrijding van Europa. Daarvoor studeerde hij aan Harvard.

Ferencz overleed volgens zijn zoon vrijdag in een woonzorgcentrum in Boynton Beach in Florida.