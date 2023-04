Een zesde thuiszege dit seizoen, en wel met ruime 4-1 cijfers, dat doet deugd. Zeker als het ook nog eens met goed voetbal is. En toch hield Marc Brys ook ergens een wrang gevoel over aan de ruime overwinning tegen KV Mechelen in de Dijlederby. “Mijn ploeg staat helaas iets te laat op”, klinkt het.