Jan Jambon komt terug op stikstofcrisis: “Het heeft aan een zijden draadje gehangen”

Een maand na de trotse persconferentie over het stikstofakkoord, is Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in een interview met De Zondag teruggekomen op de moeilijke onderhandelingen die daaraan voorafgingen. “Het heeft aan een zijden draadje gehangen”, geeft hij toe.

De Vlaamse minister-president is terug na een weekje vakantie in de Zwitserse bergen. Deugddoende ontspanning na enkele intensieve maanden met onder meer de stikstofcrisis en moeilijke onderhandelingen over de nieuwe Ventilus-hoogspanningslijn. Al zegt Jambon dat dat laatste dossier vooral onnodig is opgeklopt door de media.

“Als alle experten zeggen dat een ondergrondse lijn niet lukt, dan moet het wel bovengronds. Het was dus eigenlijk een no-brainer”, aldus Jambon. Een no-brainer was het stikstofdossier daarentegen allerminst. Lange tijd zag het er naar uit dat de Vlaamse regering nooit tot een akkoord zou komen. Tot er op 10 maart toch plots witte rook kwam.

Professionals

“Het dossier was zéér, zéér, zéér ingewikkeld”, zegt Jambon aan De Zondag. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat ministers in zo’n nauw contact stonden met hun technische raadgevers. Maar als je zegt dat Vlaanderen beter zal doen dan België, dan moet je het ook bewijzen. Hadden we die stikstofknoop niet opgelost, dan zouden we aan geloofwaardigheid verliezen. Het heeft aan een zijden draadje gehangen, hoor.”

Ondanks het akkoord laat de stikstofcrisis wel sporen achter, zei Bart Somers (Open VLD) in De Tijd. Jambon reageert: “Dat er tussen de partijen diepe wonden geslagen zijn, dat kan. Maar wij zijn professionals: wij moeten deze bladzijde kunnen omslaan.”