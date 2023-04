Real Madrid-speler Valverde wacht tegenstander op na wedstrijd en verkoopt hem een klap in het gezicht, eerdere uitspraak deed potje overkoken

Villarreal verraste zaterdagavond Real Madrid in het eigen Bernabeu: 2-3. Maar in Spanje wordt er alleen maar gesproken over wat er na de wedstrijd gebeurde.

Volgens verschillende Spaanse bronnen kwam het op de parking tot een aanvaring tussen Federico Valverde (Real Madrid) en Alex Baena (Villarreal). De Uruguayaan van De Koninklijke wachtte daar Baena op om hem vervolgens een klap in het gezicht te verkopen.

De aanleiding? Een walgelijke opmerking van Baena in een eerdere confrontatie begin dit jaar tussen beide teams in de Copa del Rey. Daar zou hij toen Valverde onderuit gemaaid hebben en gezegd hebben: “Huil nu je weet dat jouw zoon niet geboren gaat worden”.

De geboorte van Valverde’s kind hing toen aan een zijden draadje toen zijn vrouw een moeilijke bevalling onderging. Uiteindelijk kwam gelukkig wel alles goed.

Valverde was dat duidelijk nog niet vergeten en vroeg hem om die bewuste zin nog eens te herhalen, waarna hij Baena sloeg en eraan toevoegde “niet met zijn familie te sollen”. De entourage van Valverde gaf intussen al aan “dat hij nooit zoiets zonder een gegronde aanleiding zou doen”. Het incident zou wel gefilmd zijn door een bewakingscamera, de politie onderzoekt de zaak nu. Spaanse media melden dat Baena en Villarreal niet van plan zijn om klacht in te dienen bij de Spaanse voetbalbond (RFEF). In dat geval kan de tuchtcommissie van de RFEF normaal gezien niets ondernemen.

Baena zelf ontkent

In een post op sociale media schrijft de Spanjaard: “Ik ben erg blij met de indrukwekkende overwinning van het team in het Santiago Bernabéu, maar tegelijkertijd ben ik erg aangedaan over de agressie die ik na de wedstrijd te verduren kreeg. Bovendien ben ik verbaasd over wat er over mij wordt gezegd. Het is helemaal niet waar dat ik zoiets gezegd heb”, staat er in drukletters.

