Zulte Waregem blijft ook na nederlaag in Charleroi hopen op miraculeuze genezing: “Eigenlijk het verhaal van heel ons seizoen, nooit zat het ons eens mee”

Nee, Zulte Waregem is nog niet dood en begraven in 1A. De boeren liggen wel in coma maar 6 op 6 tegen Eupen en Cercle kan Essevee weer springlevend maken. Er is dus een klein mirakel nodig. Zaterdag kregen ze uitgerekend van ex-speler Damien Marcq in de toegevoegde tijd nog een mokerslag en wie weet de klap teveel. Omdat het tegen Charleroi was hebben we het dan over Mazzu-time. Een ramp voor Essevee en doelman Louis Bostyn, die de held van de avond had kunnen worden.