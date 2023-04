In deze gemeente woont één op drie inwoners alleen: “Internet vertrouw ik niet. Misschien helpt het als ik in de gazet sta?

In 2007 was het getrouwde koppel met kinderen nog de norm, maar vandaag de dag zijn alleenwonenden het vaakst voorkomend type huishouden in meer dan 90 procent van de steden en gemeenten. Zo ook in Boom, waar men al ruim dertig jaar opvallend veel alleenwonenden telt, tegenwoordig meer dan één op drie. Een verhaal van weggegraven klei, een dreigende ontvolking en volle studio’s. “Er is een vraag naar kleinere vuilniszakken in de gemeente.”