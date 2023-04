Beelden tonen hoe dader op menigte inrijdt en over de kop gaat bij aanslag in Tel Aviv

Bij een aanslag in het centrum van Tel Aviv zijn vrijdagavond drie mensen om het leven gekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers was een Italiaanse toerist. De dader, een Israëlische Arabier, had vanuit zijn witte wagen het vuur geopend. Beelden tonen hoe hij daarna op hoge snelheid op een menigte inrijdt en vervolgens over de kop gaat. De dader werd kort daarna neergeschoten door politie.