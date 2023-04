Britse koninklijke familie verzamelt bij Windsor Castle voor eerste Pasen zonder koningin Elisabeth

Op Paaszondag heeft koning Charles zijn familie bijeengeroepen voor een gezellig samenzijn op Windsor Castle. Daarmee zet hij de traditie van zijn, in september overleden, moeder koningin Elisabeth voort. Prins William, prinses Kate, koningin-gemalin Camilla, zelfs prins Andrew… Bijna heel de familie was aanwezig, alleen Harry en Meghan ontbraken.

Gilles Liesenborghs Bron: The Daily Mail

Het was royals spotten bij Windsor Castle vanochtend. Eén voor één kwamen de genodigden aan bij het bijna 1000 jaar oude kasteel in Windsor. Prins William en prinses Kate namen hun drie kinderen George, Charlotte en Louis mee. Koning Charles arriveerde samen met zijn vrouw koningin-gemalin Camilla. En ook enkele andere leden van de koninklijke familie waren erbij. Zo ook prins Andrew, de veelbesproken broer van Charles die wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Ze woonden allemaal samen het gebed bij in de kapel van het kasteel.

Nog een opvallende vaststelling: er was schijnbaar een soort dresscode van kracht. Kate, Camilla, Charles, de kinderen… Allen waren ze gehuld in een (konings)blauwe outfit.

© AFP

© AFP