Vier doden en zeker één gewonde bij “500 meter brede lawine” in Franse Alpen

De lawine vond zondag kort voor 11.30 uur plaats op de Armancette-gletsjer, in het departement Haute-Savoie in het zuidoosten van Frankrijk, nabij de grens met Italië en de Mont Blanc. Volgens de lokale krant La Dauphiné Libéré was de lawine “500 meter breed”, en daalde het gevaarte “meer dan 1.500 meter verticaal af”.

De prefect van het departement bevestigde aan de lokale pers een voorlopig dodental van vier, en voegde daaraan toe dat er zeker één gewonde is gevallen, en dat acht mensen konden worden gered. De zoektocht door hulpdiensten naar andere mogelijke slachtoffers is momenteel nog bezig. Daarbij worden verschillende helikopters ingezet om mensen in nood op te sporen en gewonden te redden. Teams van de gendarmerie in het hooggebergte in Chamonix leiden de reddingsoperatie.