Luxueuze kampeerwagen in beslag genomen bij huiszoeking in woning van Schotse ex-premier Nicola Sturgeon

In het onderzoek naar de financiën van de Schotse Nationale Partij (SNP) heeft de politie de hand gelegd op een luxueuze kampeerwagen. De mobilhome van het merk Niesmann+Bischoff, goed voor meer dan 124.000 euro, werd weggehaald tijdens een huiszoeking in de woning van de pas afgetreden premier Nicola Sturgeon en haar echtgenoot Peter Murrell.

Murrell was tot midden maart directeur van het partijbureau, maar moest opstappen wegens ongerijmdheden. Hij raakte in opspraak toen bleek dat de partijleiding had verzwegen dat het ledental in vier jaar tijd dramatisch was gedaald.

Murrell werd woensdag aangehouden als verdachte, omdat er mogelijk 684.000 euro aan donaties zoek is. Het geld zou zijn ingezameld voor de organisatie van een tweede referendum over onafhankelijkheid, maar is daar kennelijk niet aan opgegaan. Ondertussen werd de Schot vrijgelaten in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

Sturgeon legde zaterdag een eerste publieke verklaring af sinds de arrestatie van haar man. Dat deed ze voor hun woning in Glasgow, die speurders meer dan een dag lang doorzochten. Ook op het hoofdkwartier van de SNP vond een zoeking plaats. “De voorbije dagen zijn uiteraard moeilijk geweest, soms behoorlijk dramatisch”, zei de ex-premier. Naar eigen zeggen werd Sturgeon niet verhoord door de speurders. “Maar ik zal volledig samenwerken met de politie als ze dat vragen”, zei ze.

© AP

© AP

© AP

© AFP