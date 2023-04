Mishandelde baby van twee weken oud is stabiel, maar toestand nog steeds zorgwekkend

De toestand van het pasgeboren baby’tje, dat vermoedelijk door zijn papa is mishandeld in het Waalse Courcelles, is ondertussen stabiel. Maar de situatie blijft nog steeds zeer zorgwekkend. De vader werd al veroordeeld tot twaalf jaar cel voor eerder geweld op een baby. Zijn huidige partner was daarvan op de hoogte.

Het was de moeder van het twee weken oude baby’tje dat donderdag alarm sloeg toen ze thuis was gekomen na het winkelen met vriendinnen in Charleroi. Haar pasgeboren kindje bleek ademhalingsproblemen te hebben. De papa verklaarde dat het baby’tje uit de zetel was gevallen. De moeder belde de hulpdiensten, maar de situatie bleek al snel kritiek.

In het ziekenhuis werd beslist om het kind – gezien de ernst van de verwondingen – over te brengen naar de gespecialiseerde pediatrische spoeddienst in Jolimont. Naar verluidt ging het om gebroken ribben en gekwetste organen. “De baby bevindt zich tussen leven en dood”, waren de eerste berichten. Ondertussen is de toestand van het kindje stabiel. “Maar de situatie blijft nog steeds zorgwekkend”, zo klinkt het zondag.

Onderzoek moet intussen uitmaken wat er precies is gebeurd met het kindje. Het parket trekt de verklaringen van de papa, dat het om een ongeval gaat, in twijfel. Zijn voorgeschiedenis spreekt dan ook niet in zijn voordeel. Michaël, de papa, werd reeds veroordeeld tot twaalf jaar opsluiting voor eerder geweld op een baby’tje. Feiten die dateren van 2013 met een kindje van zijn vorige vriendin. Die baby was vier maanden toen het slachtoffer werd van geweld.

De vader werd destijds aangeklaagd voor poging tot moord. Zelf zei hij toen dat hij zich niet alles kon herinneren, maar hij gaf toe dat hij de kleine een of twee keer op de grond had “laten vallen” of “gegooid”, uit irritatie. In de rechtbank bekende hij de feiten: “Hij huilde de hele tijd, ik kon er niet meer tegen.” De vader zat zijn straf ondertussen verder thuis uit onder elektronisch toezicht. Naar verluidt werd hij nog steeds opgevolgd door justitieassistenten. Zijn huidige partner wist uiteraard van zijn verleden.

De man werd opnieuw opgepakt, en is ondertussen aangehouden voor poging tot doodslag. Eerstdaags moet hij voor de raadkamer van Charleroi verschijnen.