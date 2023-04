Wagen rijdt (mogelijk met opzet) tegen politiekantoor in Brussel, bestuurder opgepakt

Een wagen is zondagavond mogelijk met opzet tegen het politiekantoor op de Houba de Strooperlaan in Laken gereden. Dat meldt de politiezone Brussel-Stad.

De bestuurder van een personenwagen reed zondagavond via de parking achterwaarts tegen de voorgevel van het wijkkantoor. De man moest daarvoor eerst een scherpe bocht maken, alvorens op het politiekantoor in te rijden. Dat raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. Er waren wel politieagenten aanwezig in het gebouw.

De chauffeur van de wagen werd gearresteerd. Het motief en de omstandigheden van de mogelijke aanval worden verder onderzocht door het parket.