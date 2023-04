Management Cercle Brugge hint naar complot na omstreden strafschop op Antwerp: “Het is altijd in ons nadeel, week na week”

Een omstreden penalty voor handspel van Thibo Somers besliste nog over het resultaat van Antwerp-Cercle Brugge. Weinig aan de hand, vonden de meeste waarnemers, en bij Cercle Brugge vond men het zelfs lachwekkend. Voor de fans van groen-zwart is het echter al langer duidelijk en nu deelt ook het management die gedachte: “Wij mogen de eerste acht niet halen en er niet bij zijn in de Europe play-offs.”

Cercle Brugge kreeg dit seizoen al veertien strafschoppen tegen, het meeste van alle clubs in 1A en ook in Europa is het op dat vlak een koploper. Geen enkele ploeg kreeg er meer tegen en volgens Cercle is dat geen toeval meer. Ook sportief manager Carlos Avina heeft er zijn buik van vol en vermoedt dat hier meer aan de hand is.

“Toen we hier op Antwerp arriveerden, was Anderlecht-Westerlo aan de gang. Dan zie je dat Westerlo een strafschop niet krijgt, die voor Gent de avond ervoor tegen Union wel wordt gefloten. Dit is onbegrijpelijk, onverklaarbaar en lachwekkend zelfs. Wij zijn het bij Cercle kotsbeu en aanvaarden al die uitleg ook niet langer”, fulmineerde de Mexicaanse sportief directeur van Cercle. “Als we verhaal halen, krijgen we te horen dat het voor ons niet genoeg is om een penalty te fluiten, maar wij kregen er intussen wel veertien tegen. En nochtans is het eenvoudig: het is penalty of niet, maar bij ons is het altijd in ons nadeel, week na week. Zelfs de mensen van Antwerp kwamen zich verontschuldigen en begrepen ook niet waarom dit strafschop was.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Klacht neerleggen

Avina kan zijn fans begrijpen en laat ook doorschemeren dat hier sprake is van een complot. “Sorry, maar het lijkt echt wel alsof ze ons er niet bij willen bij de eerste acht en we er niet bij mogen zijn in de Europe play-offs. En wij kunnen dit echt niet aanvaarden, zeker niet als je al die inspanningen van de afgelopen maanden van onze groep hebt gezien. En we hebben altijd geprobeerd om rustig te blijven en het debat aan te gaan, maar nu is de maat vol.”

“We zijn hier ziek van, we voelen ons geflikt en zullen zeker onderzoeken of we hier nog iets kunnen tegen inbrengen”, stelt Avina. “Ook al beseffen we dat dit allicht weinig zal uithalen. Voor deze mooie en uitdagende competitie is dit overigens ook uiterst nefast en weinig professioneel, dit haalt het niveau gewoon ferm naar beneden. Maar we zullen ons vel sportief ook duur verkopen en er alles aan doen om 6 op 6 te halen en alsnog bij die eerste acht te eindigen”, maakte Avina tot slot nog duidelijk dat Cercle nog niet moe gestreden is.