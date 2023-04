Duizenden Georgiërs protesteren tegen pro-Russische regering

In de Georgische hoofdstad Tbilisi hebben zondag duizenden aanhangers van de oppositie zich verzameld voor het parlement. In het land neemt de kritiek op de regering toe vanwege het pro-Russische autoritaire optreden.

De belangrijke oppositiepartij, de Verenigde Nationale Beweging die door de momenteel opgesloten ex-president Micheil Saakasjvili is opgericht, had opgeroepen tot de manifestatie. Deelnemers hadden Georgische, Oekraïense en Europese vlaggen bij zich. Ook was een groot spandoek met daarop “Voor een Europese toekomst” te zien.

De manifestanten eisen de vrijlating van politieke gevangenen en de implementatie van hervormingen die de Europese Unie vraagt, als voorwaarde voor de toekenning van het statuut van kandidaat-lid. De regerende partij Georgische Droom wordt ervan beschuldigd tegenstanders te hebben opgesloten, onafhankelijke media het zwijgen te hebben opgelegd, in het geheim met het Kremlin samen te werken en het land weg van de EU te oriënteren.

Saakasjvili zit momenteel een celstraf van zes jaar uit voor machtsmisbruik. De laatste maanden gaat zijn gezondheidstoestand erop achteruit.