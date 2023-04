Op het einde veranderde plots alles: dit was de vierde aflevering van ‘De mol’

“De toekomst kan je niet voorspellen. Het verleden kan je niet veranderen.” Of toch wel? Als er één ding zeker is, dan is het dat de makers van ‘De mol’ zullen blijven verbazen. Dit keer drongen de kandidaten een oude raketbasis binnen, speelden ze een verdacht spelletje Bingo en kon één kandidaat een wel erg waardevolle reis door de tijd maken.